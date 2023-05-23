UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Депутатка Киевсовета подозревается в совершении ДТП под наркотиками. Она отрицает

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2023, 21:03
Депутатка Киевсовета подозревается в совершении ДТП под наркотиками. Она отрицает - Фото
Ярина Арьева (Фото - Facebook Ярина Арьева)

Прокуратура Киева уведомила депутатку Киевсовета о подозрении "в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения". Как сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах, речь идет об Ярине Арьевой из фракции Европейской солидарности.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как сообщает прокуратура, ДТП произошло 27 ноября 2022 года. Следствие утверждает, что подозреваемая управляла автомобилем в состоянии наркотического опьянения и на пешеходном переходе сбила женщину-пешехода, причинив ей тяжелые телесные повреждения. 

В случае вынесения судом обвинительного приговора, виновной грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением прав вождения на срок от пяти до восьми лет.

23 мая суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста с 20:00 до 06:00 сроком на два месяца. 

Арьева в Facebook подтвердила, что речь идет о совершенном ею ДТП, однако категорически отрицает обвинение в вождении под наркотиками. По ее словам, экспертиза, проведенная сразу после ДТП, показала, что превышения скорости не было, и не выявила никаких наркотиков, и у нее после происшествия "даже не забрали водительские права", а потом "внезапно через полгода всплывает экспертиза со следами наркотиков".

Депутат считает, что действиями следствия и прокуратуры якобы манипулируют иерархи Московского патриархата, которые мстят ей за участие в протестах возле Лавры. 

Арьева утверждает, что она и ее семья оказывали помощь с лечением пострадавшей. Она признает свою ответственность за ДТП и намерена выполнять все наложенные на нее процессуальные обязательства.

 Ярина Арьева – дочь депутата Верховной Рады Владимира Арьева из парламентской фракции Европейская Солидарность.    

  • 22 февраля 2023 года нардеп Александр Трухин в суде признал свою вину в попытке подкупить полицейских после совершения ДТП с пострадавшими, на следующий день Верховная Рада лишила его мандата.   
  • 7 апреля в ДТП погиб бывший народный депутат четырех созывов Владимир Стретович

Читайте также: Нардеп от Слуги народа сообщил, что стал участником смертельного ДТП

Сергей Бережной, Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дтпкиевраданаркотикидепутатподозрениеЯрина Арьева
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 