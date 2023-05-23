Депутатка Киевсовета подозревается в совершении ДТП под наркотиками. Она отрицает

Прокуратура Киева уведомила депутатку Киевсовета о подозрении "в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения". Как сообщил LIGA.net собеседник в правоохранительных органах, речь идет об Ярине Арьевой из фракции Европейской солидарности.

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Как сообщает прокуратура, ДТП произошло 27 ноября 2022 года. Следствие утверждает, что подозреваемая управляла автомобилем в состоянии наркотического опьянения и на пешеходном переходе сбила женщину-пешехода, причинив ей тяжелые телесные повреждения.

В случае вынесения судом обвинительного приговора, виновной грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением прав вождения на срок от пяти до восьми лет.

23 мая суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста с 20:00 до 06:00 сроком на два месяца.

Арьева в Facebook подтвердила, что речь идет о совершенном ею ДТП, однако категорически отрицает обвинение в вождении под наркотиками. По ее словам, экспертиза, проведенная сразу после ДТП, показала, что превышения скорости не было, и не выявила никаких наркотиков, и у нее после происшествия "даже не забрали водительские права", а потом "внезапно через полгода всплывает экспертиза со следами наркотиков".

Депутат считает, что действиями следствия и прокуратуры якобы манипулируют иерархи Московского патриархата, которые мстят ей за участие в протестах возле Лавры.

Арьева утверждает, что она и ее семья оказывали помощь с лечением пострадавшей. Она признает свою ответственность за ДТП и намерена выполнять все наложенные на нее процессуальные обязательства.

Ярина Арьева – дочь депутата Верховной Рады Владимира Арьева из парламентской фракции Европейская Солидарность.

22 февраля 2023 года нардеп Александр Трухин в суде признал свою вину в попытке подкупить полицейских после совершения ДТП с пострадавшими, на следующий день Верховная Рада лишила его мандата.

7 апреля в ДТП погиб бывший народный депутат четырех созывов Владимир Стретович.

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