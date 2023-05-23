Депутатка Київради підозрюється у вчиненні ДТП під наркотиками. Вона заперечує звинувачення

Прокуратура Києва повідомила депутатку Київради про підозру "у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння". Як повідомив LIGA.net співрозмовник у правоохоронних органах, йдеться про Ярину Ар'єву з фракції Європейської Солідарності.

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Як повідомляє прокуратура, ДТП сталося 27 листопада 2022 року. Слідство стверджує, що підозрювана керувала автомобілем у стані наркотичного сп'яніння і на пішохідному переході збила жінку-пішохода, завдавши їй тяжких тілесних ушкоджень.

У разі винесення судом обвинувального вироку винній загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням прав водіння терміном від п'яти до восьми років.

23 травня суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 20:00 до 06:00 терміном на два місяці.

Ар'єва у Facebook підтвердила, що йдеться про вчинене нею ДТП, проте категорично заперечує звинувачення у керуванні під наркотиками. За її словами, експертиза, проведена відразу після ДТП, показала, що перевищення швидкості не було, і не виявила жодних наркотиків, і у неї після події "навіть не забрали права водія", а потім "раптом через пів року випливає експертиза зі слідами наркотиків".

Депутатка вважає, що діями слідства та прокуратури нібито маніпулюють ієрархи УПЦ Московського патріархату, які мстять їй за участь у протестах біля Лаври.

Ар'єва стверджує, що вона та її родина надавали допомогу з лікування постраждалої. Вона визнає свою відповідальність за ДТП і має намір виконувати всі накладені на неї процесуальні зобов'язання.

Ярина Ар'єва – дочка депутата Верховної Ради Володимира Ар'єва із парламентської фракції Європейська Солідарність.

22 лютого 2023 року нардеп Олександр Трухін у суді визнав свою провину у спробі підкупити поліцейських після ДТП з постраждалими, наступного дня Верховна Рада позбавила його мандата.

7 квітня в ДТП загинув колишній народний депутат чотирьох скликань Володимир Стретович.

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