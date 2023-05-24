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Депутат Арьева говорит, что в момент ДТП не была под марихуаной. Прокуратура: Неправда

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2023, 14:20
Депутат Арьева говорит, что в момент ДТП не была под марихуаной. Прокуратура: Неправда - Фото
Ярина Арьева (Фото: Facebook)

Депутат Киевсовета Ярина Арьева якобы была "в состоянии наркотического опьянения" в момент ДТП, токсикологическая экспертиза это подтвердила. Об этом LIGA.net рассказала представительница Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

ДТП произошло 27 ноября 2022 года. Следствие утверждает, что подозреваемая управляла автомобилем в состоянии наркотического опьянения и на пешеходном переходе сбила женщину-пешехода, нанеся ей тяжелые телесные повреждения.

Фото від прокуратури для LIGA.net

Вчера, 23 мая, Арьева подтвердила факт ДТП. Она отрицает, что была "под наркотиками".

В то же время Максимец утверждает, что сразу после ДТП депутата доставили в больницу, чтобы проверить ее на алкоголь и наркотики.

Спикер прокуратуры сообщила, что врач обнаружила "визуальные признаки наркотического опьянения". Арьевой предложили сдать анализы для проведения лабораторного исследования, емкость с биологическими образцами была опломбирована в ее присутствии.

Экспертиза обнаружила в крови депутата следы марихуаны.

Фото від прокуратури для LIGA.net

В начале декабря 2022 года, когда подозреваемая самостоятельно пришла в медучреждение, чтобы получить заключение медосмотра, ей сообщили, что во время ДТП она находилась в состоянии наркотического опьянения.

Арьева не отрицала этот факт, и также сообщила, что действительно накануне употребляла марихуану, которую ей "дала подруга". Результат медицинского осмотра водитель получила под роспись.

"Таким образом утверждение подозреваемой о том, "что экспертиза, сделанная после ДТП, ничего не выявила", является абсолютной неправдой", – говорит Максимец.

Отвечая на вопрос, почему между совершением ДТП и избранием судом меры пресечения в виде домашнего ареста 23 мая такой большой промежуток, представительница прокуратуры ответила, что "после ДТП Арьева от показаний отказалась, потерпевшая находилась в реанимации, свидетелей ДТП, к сожалению, не было, камерами наблюдения этот участок дороги не оборудован".

Фото від прокуратури для LIGA.net

Она также добавила, что у Арьевой была своя версия происшествия, однако "она не соответствует действительности".

Водитель утверждает, что она и ее семья оказывали помощь по лечению пострадавшей.

Максимец заявила, что "по словам представителя пострадавшей на первых этапах лечения помощь предоставлялась". Насколько это правда – неизвестно, однако у LIGA.net есть скриншот поста сестры пострадавшей.

Скриншот посту сестри постраждалої

Арьева – дочь депутата Верховной Рады Владимира Арьева из парламентской фракции Европейская Солидарность.

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Милана Головань
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дтпкиевсоветнаркотикиЯрина Арьева
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