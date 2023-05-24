Депутатка Ар'єва каже, що в момент ДТП не була під марихуаною. Прокуратура: Неправда

Депутатка Київради Ярина Ар'єва нібито перебувала "у стані наркотичного сп'яніння" на момент ДТП, токсикологічна експертиза це підтвердила. Про це LIGA.net розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

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ДТП сталася 27 листопада 2022 року. Слідство стверджує, що підозрювана керувала автомобілем у стані наркотичного сп'яніння і на пішохідному переході збила жінку-пішохода, завдавши їй тяжких тілесних ушкоджень.

Вчора, 23 травня, Ар'єва підтвердила факт ДТП. Вона заперечила, що була "під наркотиками".

"Я категорично спростовую, що вживала наркотики", – написала вона.

Водночас Максимець стверджує, що одразу після ДТП депутатку доставили до лікарні, аби перевірити її на алкоголь та наркотики.

Речниця прокуратури повідомила, що лікарка виявила "візуальні ознаки наркотичного сп’яніння". Ар'євій запропонували здати аналізи для проведення лабораторного дослідження, місткість із біологічними зразками була опломбована у її присутності.

Експертиза виявила у крові депутатки сліди марихуани, уточнила вона.

На початку грудня 2022 року, коли підозрювана самостійно прийшла до медустанови, щоб отримати висновок медогляду, їй повідомили, що під час ДТП вона перебувала у стані наркотичного сп’яніння.



Максимець заявила, що Ар'єва нібито "не заперечувала цей факт" і "повідомила, що дійсно напередодні вживала марихуану", яку їй "дала подруга". Висновок медичного огляду водійка отримала під розпис.

Не уточнюється, коли саме відбулося вживання марихуани.

"Таким чином твердження підозрюваної про те, "що експертиза, зроблена після ДТП, нічого не виявила", є абсолютною неправдою", – каже Максимець.

Відповідаючи на запитання, чому між скоєнням ДТП та обранням судом запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту 23 травня такий великий проміжок, представниця прокуратури відповіла, що "після ДТП Ар‘єва від показів відмовилась, потерпіла перебувала в реанімації, свідків ДТП, на жаль, не було, камерами спостереження ця ділянка дороги не обладнана".

Вона також додала, що в Ар'євої була своя версія події, проте "вона не відповідає дійсності".

Водійка стверджує, що вона та її родина надавали допомогу з лікування постраждалій.

Максимець заявила, що "зі слів представника потерпілої на перших етапах лікування допомога надавалася". Наскільки це правда – невідомо, проте LIGA.net має скриншот посту сестри постраждалої.

Депутатка вважає, що діями слідства та прокуратури нібито маніпулюють ієрархи УПЦ Московського патріархату, які "мстять їй за участь у протестах біля Лаври".

Ар'єва – дочка депутата Верховної Ради Володимира Ар'єва із парламентської фракції Європейська Солідарність.

22 лютого 2023 року нардеп Олександр Трухін у суді визнав свою провину у спробі підкупити поліціянтів після ДТП із постраждалими, наступного дня Верховна Рада позбавила його мандата.

7 квітня в ДТП загинув колишній народний депутат чотирьох скликань Володимир Стретович.

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