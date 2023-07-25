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В Киеве смертельное ДТП на блокпосту, автомобиль сбил двух военных – видео

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2023, 11:03
В Киеве смертельное ДТП на блокпосту, автомобиль сбил двух военных – видео - Фото
Фото - скриншот из видео

В Киеве водитель сбил двух военнослужащих на контрольно-пропускном пункте, один из пострадавших погиб на месте. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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5 июля 2023 года примерно в 00:05 в Святошинском районе Киева 46-летний военный погиб в ДТП на блокпосту, еще один, 26 лет, госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным следствия, 23-летний водитель автомобиля, который двигался по Берестейскому проспекту во время комендантского часа, совершил наезд на служащих Национальной гвардии, которые дежурили на контрольно-пропускном пункте. 

Полиция сообщила, что после наезда автомобиль столкнулся с еще двумя автомобилями, в одном из которых также находился военный, ему оказана медпомощь на месте.  

Водитель автомобиля был задержан на месте происшествия. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По данным полиции, водитель не находился под воздействием алкоголя, проводится экспертиза для определения того, употреблял ли он наркотики перед ДТП.  

Фото – Офіс Генерального прокурора

Фото – Офіс Генерального прокурора

Фото – Офіс Генерального прокурора

  • Около полуночи 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосту.

Сергей Бережной
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дтпкиевнацгвардияблокпост
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