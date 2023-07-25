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У Києві смертельна ДТП на блокпосту, автомобіль збив двох військових – відео

Этот материал также доступен на русском
25.07.2023, 11:03
У Києві смертельна ДТП на блокпосту, автомобіль збив двох військових – відео - Фото
Фото - скриншот з відео

У Києві водій збив двох військовослужбовців на контрольно-пропускному пункті, один із постраждалих загинув на місці. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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5 липня 2023 року приблизно о 00:05 у Святошинському районі Києва 46-річний військовий загинув у ДТП на блокпосту, ще одного, 26 років, госпіталізовано у тяжкому стані.

За даними слідства, 23-річний водій автомобіля, який рухався Берестейським проспектом під час комендантської години, скоїв наїзд на службовців Національної гвардії, які чергували на контрольно-пропускному пункті.

Поліція повідомила, що після наїзду автомобіль зіткнувся ще з двома автомобілями, в одному з яких також перебував військовий, йому надано медичну допомогу на місці.

Водія автомобіля було затримано на місці пригоди. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даними поліції, водій не перебував під впливом алкоголю, проводиться експертиза для визначення того, чи вживав він наркотики перед ДТП.

Фото – Офіс Генерального прокурора

Фото – Офіс Генерального прокурора

Фото – Офіс Генерального прокурора

  • Близько опівночі 26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпосту.

Сергій Бережний
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