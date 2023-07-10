UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ГБР: Судья Тандыр, сбивший нацгвардейца, был пьян

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 21:07
ГБР: Судья Тандыр, сбивший нацгвардейца, был пьян - Фото
Алексей Тандыр (Фото: Facebook)

Судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, подозреваемый в совершении ДТП, которое привело к гибели нацгвардейца в конце мая, управлял авто в нетрезвом состоянии – это доказано выводами судебно-психологической экспертизы. Об этом Государственное бюро расследований сообщило журналистам Факты ICTV.

ГБР утверждает, что Тандыр, "имея специальные юридические знания и профессиональные навыки, принимал меры по сокрытию следов алкогольного опьянения и предотвращению установления количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях".

Однако, добавили там, следствие провело ряд экспертиз.

"По полученным результатам мы можем констатировать, что факт пребывания судьи Тандыра в момент смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения доказан. В частности, это полностью подтверждается выводами судебно-психологической экспертизы", – сообщили журналистам в ГБР, добавив, что следствие до сих пор ожидает результатов экспертизы по содержанию алкоголя в крови.

  • Около полуночи 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.
  • Тандыра задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Впоследствии ВСП разрешил содержание под стражей Тандыра.
  • У судьи принудительно взяли биологические образцы. Результатов нужно ждать до семи дней.
  • 27 мая судья Тандыр был арестован на два месяца без права залога.

Читайте также: В Кировоградской области в ДТП с участием полицейского погибли трое подростков

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дтпэкспертизаАлексей Тандыр
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 