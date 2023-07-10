ГБР: Судья Тандыр, сбивший нацгвардейца, был пьян

Судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр, подозреваемый в совершении ДТП, которое привело к гибели нацгвардейца в конце мая, управлял авто в нетрезвом состоянии – это доказано выводами судебно-психологической экспертизы. Об этом Государственное бюро расследований сообщило журналистам Факты ICTV.

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ГБР утверждает, что Тандыр, "имея специальные юридические знания и профессиональные навыки, принимал меры по сокрытию следов алкогольного опьянения и предотвращению установления количества алкоголя в отобранных у него биологических жидкостях".

Однако, добавили там, следствие провело ряд экспертиз.

"По полученным результатам мы можем констатировать, что факт пребывания судьи Тандыра в момент смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения доказан. В частности, это полностью подтверждается выводами судебно-психологической экспертизы", – сообщили журналистам в ГБР, добавив, что следствие до сих пор ожидает результатов экспертизы по содержанию алкоголя в крови.

Около полуночи 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.

Тандыра задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Впоследствии ВСП разрешил содержание под стражей Тандыра.

У судьи принудительно взяли биологические образцы. Результатов нужно ждать до семи дней.

27 мая судья Тандыр был арестован на два месяца без права залога.

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