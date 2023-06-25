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В Кировоградской области в ДТП с участием полицейского погибли три подростка

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2023, 13:23
В Кировоградской области в ДТП с участием полицейского погибли три подростка - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Кировоградской области правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с участием полицейского, в результате которого погибли три подростка. Об этом сообщает полиция Кировоградской области.

Как отмечается, 25 июня около 04:30 в полицию поступило сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии вблизи поселка Новгородка Кировоградской области.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что за рулем находился полицейский одного из территориальных подразделений. 

Сообщается, что в результате ДТП погибли три 17-летних подростка: двое на месте происшествия, еще одна девушка скончалась в машине скорой помощи.

Еще три человека в возрасте от 16 до 18 лет получили травмы.

Водитель автомобиля в результате ДТП получил телесные повреждения.

По предварительной информации, полицейский был за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование по факту ДТП проводят сотрудники Госбюро расследований.

  • Около полуночи 26 мая 2023 года в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосте.
  • 20 июня депутат Киевсовета Ярина Арьева, подозреваемая в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения, заявила о сложении мандата.
Наталья Медведева
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дтпкировоградская область
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