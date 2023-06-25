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У Кіровоградській області в ДТП за участю поліцейського загинули троє підлітків

Этот материал также доступен на русском
25.06.2023, 13:23
У Кіровоградській області в ДТП за участю поліцейського загинули троє підлітків - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos.com

У Кіровоградській області правоохоронці встановлюють обставини ДТП за участю поліцейського, внаслідок якого загинули троє підлітків. Про це повідомляє поліція Кіровоградської області.

Як зазначається, 25 червня близько 04:30 до поліції надійшло повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду поблизу селища Новгородка Кіровоградської області.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що за кермом перебував поліцейський одного з територіальних підрозділів. 

Повідомляється, що внаслідок ДТП загинули три 17-річні підлітки: двоє на місці події, ще одна дівчина померла в машині швидкої допомоги.

Ще троє осіб віком від 16 до 18 років отримали травми.

Водій автомобіля внаслідок ДТП отримав тілесні ушкодження.

За попередньою інформацією, поліцейський був за кермом транспортного засобу у стані алкогольного сп'яніння.

Розслідування за фактом ДТП проводять працівники Держбюро розслідувань.

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Наталія Медведєва
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дтпКіровоградська область
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