У Кіровоградській області в ДТП за участю поліцейського загинули троє підлітків
У Кіровоградській області правоохоронці встановлюють обставини ДТП за участю поліцейського, внаслідок якого загинули троє підлітків. Про це повідомляє поліція Кіровоградської області.
Як зазначається, 25 червня близько 04:30 до поліції надійшло повідомлення про смертельну дорожньо-транспортну пригоду поблизу селища Новгородка Кіровоградської області.
Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що за кермом перебував поліцейський одного з територіальних підрозділів.
Повідомляється, що внаслідок ДТП загинули три 17-річні підлітки: двоє на місці події, ще одна дівчина померла в машині швидкої допомоги.
Ще троє осіб віком від 16 до 18 років отримали травми.
Водій автомобіля внаслідок ДТП отримав тілесні ушкодження.
За попередньою інформацією, поліцейський був за кермом транспортного засобу у стані алкогольного сп'яніння.
Розслідування за фактом ДТП проводять працівники Держбюро розслідувань.
- Близько опівночі 26 травня 2023 року у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості.
- 20 червня депутат Київради Ярина Ар'єва, підозрювана у ДТП у стані наркотичного сп'яніння, заявила про складання мандата.
Коментарі