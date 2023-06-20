ДТП із депутаткою Київради. Ар'єва склала мандат – фото
Депутатка Київради Ярина Ар'єва, підозрювана у скоєнні ДТП у стані наркотичного сп'яніння, заявила про складання мандату. Фото заяви вона опублікувала у Facebook.
На засіданні Київради "за" проголосували 70 депутатів.
Депутатка запевнила, що "не збирається втікати від відповідальності".
"Ухвалила рішення скласти мандат депутата Київради. Написала відповідну заяву. Виконувати свої обовʼязки за цих умов неможливо – суд погіршив запобіжний захід, незважаючи на те, що я жодного разу не порушила попереднього запобіжного заходу", – йдеться у дописі Ар'євої.
19 червня суд перевів депутатку з нічного на цілодобовий домашній арешт із браслетом.
Сьогодні, 20 червня, вона заявила, що не визнає обвинувачення щодо перебування за кермом у стані наркотичного сп'яніння, запевнивши, що має намір доводити свою невинуватість у суді "як звичайна громадянка".
Ар'єва – дочка депутата Верховної Ради Володимира Ар'єва з парламентської фракції Європейська Солідарність.
- 22 лютого 2023 року нардеп Олександр Трухін у суді визнав свою провину у спробі підкупити поліціянтів після ДТП із постраждалими, наступного дня Верховна Рада позбавила його мандата.
- 7 квітня в ДТП загинув колишній народний депутат чотирьох скликань Володимир Стретович.
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