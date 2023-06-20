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ДТП із депутаткою Київради. Ар'єва склала мандат – фото

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 12:28
ДТП із депутаткою Київради. Ар'єва склала мандат – фото - Фото
Ярина Ар'єва (Фото: Facebook)

Депутатка Київради Ярина Ар'єва, підозрювана у скоєнні ДТП у стані наркотичного сп'яніння, заявила про складання мандату. Фото заяви вона опублікувала у Facebook.

На засіданні Київради "за" проголосували 70 депутатів.

Депутатка запевнила, що "не збирається втікати від відповідальності".

"Ухвалила рішення скласти мандат депутата Київради. Написала відповідну заяву. Виконувати свої обовʼязки за цих умов неможливо – суд погіршив запобіжний захід, незважаючи на те, що я жодного разу не порушила попереднього запобіжного заходу", – йдеться у дописі Ар'євої.

19 червня суд перевів депутатку з нічного на цілодобовий домашній арешт із браслетом.

Сьогодні, 20 червня, вона заявила, що не визнає обвинувачення щодо перебування за кермом у стані наркотичного сп'яніння, запевнивши, що має намір доводити свою невинуватість у суді "як звичайна громадянка".

Фото: Ярина Ар'єва (Facebook)
ДОВІДКА. ДТП сталася у Києві 27 листопада 2022 року. Слідство стверджує, що підозрювана керувала автомобілем у стані наркотичного сп'яніння і на пішохідному переході збила жінку-пішохода, завдавши їй тяжких тілесних ушкоджень. Як стало відомо 23 травня 2023 року, йдеться про ДТП за участю депутатки Ярини Ар'євої з фракції Європейська солідарність, яка підтвердила, що стала учасницею ДТП, проте заперечує, що була "під наркотиками". У прокуратурі, однак, заявили, що зібрано всі необхідні підтвердження.

Ар'єва – дочка депутата Верховної Ради Володимира Ар'єва з парламентської фракції Європейська Солідарність.

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Мілана Головань
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