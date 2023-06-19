ДТП із депутаткою Київради. Суд перевів Ар'єву з нічного на цілодобовий домашній арешт
Суд змінив запобіжний захід депутатці Київради Ярині Ар'євій, яку підозрюють у ДТП з потерпілою, з нічного на цілодобовий домашній арешт з браслетом. Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.
23 травня 2023 року Шевченківський районний суд Києва обрав депутатці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 20:00 до 06:00 строком на 2 місяці. Прокуратура його оскаржила.
19 червня Київський апеляційний суд, розглянувши апеляційну скаргу столичної прокуратури, змінив запобіжний захід Ар'євій з нічного домашнього арешту на цілодобовий з електронним браслетом.
На Ар'єву також покладено обов’язки: не відлучатися з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти їм про зміну місця проживання, здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон. Строк дії ухвали – до 22 липня 2023 року.
24 травня суд вилучив у Ар'євої права.
Досудове розслідування триває.
Ар'єва – дочка депутата Верховної Ради Володимира Ар'єва з парламентської фракції Європейська Солідарність.
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