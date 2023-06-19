ДТП с депутатом Киевсовета. Суд перевел Арьеву с ночного на круглосуточный домашний арест
Суд изменил меру пресечения депутату Киевсовета Ярине Арьевой, которую подозревают в ДТП с пострадавшей, с ночного на круглосуточный домашний арест с браслетом. Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.
23 мая 2023 года Шевченковский райсуд Киева избрал депутату меру пресечения в виде домашнего ареста с 20:00 до 06:00 сроком на 2 месяца. Прокуратура его оспорила.
19 июня Киевский апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу столичной прокуратуры, изменил меру пресечения Арьевой с ночного домашнего ареста на круглосуточный с электронным браслетом.
На Арьеву также возложены обязанности: не отлучаться с места жительства без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать им об изменении места жительства, сдать на хранение паспорт для выезда за границу. Срок действия определения – до 22 июля 2023 года.
24 мая суд изъял у Арьева права.
Досудебное расследование продолжается.
Арьева – дочь депутата Верховной Рады Владимира Арьева из парламентской фракции Европейская Солидарность.
- 22 февраля 2023 года нардеп Александр Трухин в суде признал свою вину в попытке подкупить полицейских после ДТП с пострадавшими, на следующий день Верховная Рада лишила его мандата.
- 7 апреля в ДТП погиб бывший народный депутат четырех созывов Владимир Стретович.
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