ДТП с депутатом Киевсовета. Суд перевел Арьеву с ночного на круглосуточный домашний арест

Суд изменил меру пресечения депутату Киевсовета Ярине Арьевой, которую подозревают в ДТП с пострадавшей, с ночного на круглосуточный домашний арест с браслетом. Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

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23 мая 2023 года Шевченковский райсуд Киева избрал депутату меру пресечения в виде домашнего ареста с 20:00 до 06:00 сроком на 2 месяца. Прокуратура его оспорила.

19 июня Киевский апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу столичной прокуратуры, изменил меру пресечения Арьевой с ночного домашнего ареста на круглосуточный с электронным браслетом.

На Арьеву также возложены обязанности: не отлучаться с места жительства без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать им об изменении места жительства, сдать на хранение паспорт для выезда за границу. Срок действия определения – до 22 июля 2023 года.

24 мая суд изъял у Арьева права.

Досудебное расследование продолжается.

СПРАВКА. ДТП произошло в Киеве 27 ноября 2022 года. Следствие утверждает, что подозреваемая управляла автомобилем в состоянии наркотического опьянения и на пешеходном переходе сбила женщину-пешехода, нанеся ей тяжелые телесные повреждения. Как стало известно 23 мая 2023 года, речь идет о ДТП



Арьева – дочь депутата Верховной Рады . ДТП произошло в Киеве 27 ноября 2022 года. Следствие утверждает, что подозреваемая управляла автомобилем в состоянии наркотического опьянения и на пешеходном переходе сбила женщину-пешехода, нанеся ей тяжелые телесные повреждения. Как стало известно 23 мая 2023 года, речь идет о ДТП с участием депутата Ярины Арьевой из фракции Европейская солидарность, которая подтвердила, что стала участницей ДТП, однако отрицает, что была "под наркотиками". В прокуратуре, однако, заявили, что собраны все необходимые подтверждения Арьева – дочь депутата Верховной Рады Владимира Арьева из парламентской фракции Европейская Солидарность.

22 февраля 2023 года нардеп Александр Трухин в суде признал свою вину в попытке подкупить полицейских после ДТП с пострадавшими, на следующий день Верховная Рада лишила его мандата.

7 апреля в ДТП погиб бывший народный депутат четырех созывов Владимир Стретович.

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