ДТП с депутатом Киевсовета. Арьева сложила мандат – фото

Депутат Киевсовета Ярина Арьева, подозреваемая в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения, заявила о сложении мандата. Фото заявления она опубликовала в Facebook.

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На заседании Киевсовета "за" проголосовали 70 депутатов.

Депутат заверила, что "не собирается убегать от ответственности".

"Приняла решение сложить мандат депутата Киевсовета. Написала соответствующее заявление. Выполнять свои обязанности в этих условиях невозможно – суд ухудшил меру пресечения, несмотря на то, что я ни разу не нарушила предыдущую меру пресечения", – говорится в сообщении Арьевой.

19 июня суд перевел депутата с ночного на круглосуточный домашний арест с браслетом.

Сегодня, 20 июня, она заявила, что не признает обвинения в пребывании за рулем в состоянии наркотического опьянения, заверив, что намерена доказывать свою невиновность в суде "как обычная гражданка".

СПРАВКА. ДТП произошло в Киеве 27 ноября 2022 года. Следствие утверждает, что подозреваемая управляла автомобилем в состоянии наркотического опьянения и на пешеходном переходе сбила женщину-пешехода, нанеся ей тяжкие телесные повреждения. Как стало известно 23 мая 2023 года, речь идет о ДТП



Арьева – дочь депутата Верховной Рады . ДТП произошло в Киеве 27 ноября 2022 года. Следствие утверждает, что подозреваемая управляла автомобилем в состоянии наркотического опьянения и на пешеходном переходе сбила женщину-пешехода, нанеся ей тяжкие телесные повреждения. Как стало известно 23 мая 2023 года, речь идет о ДТП с участием депутата Ярины Арьевой из фракции Европейская солидарность, которая подтвердила, что стала участницей ДТП, однако отрицает, что была "под наркотиками". В прокуратуре, однако, заявили, что собраны все необходимые подтверждения Арьева – дочь депутата Верховной Рады Владимира Арьева из парламентской фракции Европейская Солидарность.

22 февраля 2023 года нардеп Александр Трухин в суде признал свою вину в попытке подкупить полицейских после ДТП с пострадавшими, на следующий день Верховная Рада лишила его мандата.

7 апреля в ДТП погиб бывший народный депутат четырех созывов Владимир Стретович.

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