ДТП с депутатом Киевсовета. Арьева сложила мандат – фото
Депутат Киевсовета Ярина Арьева, подозреваемая в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения, заявила о сложении мандата. Фото заявления она опубликовала в Facebook.
На заседании Киевсовета "за" проголосовали 70 депутатов.
Депутат заверила, что "не собирается убегать от ответственности".
"Приняла решение сложить мандат депутата Киевсовета. Написала соответствующее заявление. Выполнять свои обязанности в этих условиях невозможно – суд ухудшил меру пресечения, несмотря на то, что я ни разу не нарушила предыдущую меру пресечения", – говорится в сообщении Арьевой.
19 июня суд перевел депутата с ночного на круглосуточный домашний арест с браслетом.
Сегодня, 20 июня, она заявила, что не признает обвинения в пребывании за рулем в состоянии наркотического опьянения, заверив, что намерена доказывать свою невиновность в суде "как обычная гражданка".
Арьева – дочь депутата Верховной Рады Владимира Арьева из парламентской фракции Европейская Солидарность.
- 22 февраля 2023 года нардеп Александр Трухин в суде признал свою вину в попытке подкупить полицейских после ДТП с пострадавшими, на следующий день Верховная Рада лишила его мандата.
- 7 апреля в ДТП погиб бывший народный депутат четырех созывов Владимир Стретович.
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