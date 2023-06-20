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ДТП с депутатом Киевсовета. Арьева сложила мандат – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 12:28
ДТП с депутатом Киевсовета. Арьева сложила мандат – фото - Фото
Ярина Арьева (Фото: Facebook)

Депутат Киевсовета Ярина Арьева, подозреваемая в совершении ДТП в состоянии наркотического опьянения, заявила о сложении мандата. Фото заявления она опубликовала в Facebook.

На заседании Киевсовета "за" проголосовали 70 депутатов.

Депутат заверила, что "не собирается убегать от ответственности".

"Приняла решение сложить мандат депутата Киевсовета. Написала соответствующее заявление. Выполнять свои обязанности в этих условиях невозможно – суд ухудшил меру пресечения, несмотря на то, что я ни разу не нарушила предыдущую меру пресечения", – говорится в сообщении Арьевой.

19 июня суд перевел депутата с ночного на круглосуточный домашний арест с браслетом.

Сегодня, 20 июня, она заявила, что не признает обвинения в пребывании за рулем в состоянии наркотического опьянения, заверив, что намерена доказывать свою невиновность в суде "как обычная гражданка".

Фото: Ярина Арьева (Facebook)
СПРАВКА. ДТП произошло в Киеве 27 ноября 2022 года. Следствие утверждает, что подозреваемая управляла автомобилем в состоянии наркотического опьянения и на пешеходном переходе сбила женщину-пешехода, нанеся ей тяжкие телесные повреждения. Как стало известно 23 мая 2023 года, речь идет о ДТП с участием депутата Ярины Арьевой из фракции Европейская солидарность, которая подтвердила, что стала участницей ДТП, однако отрицает, что была "под наркотиками". В прокуратуре, однако, заявили, что собраны все необходимые подтверждения.

Арьева – дочь депутата Верховной Рады Владимира Арьева из парламентской фракции Европейская Солидарность.

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Милана Головань
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