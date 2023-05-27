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Высший совет правосудия разрешил арестовать судью Тандыра

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2023, 18:12
Высший совет правосудия разрешил арестовать судью Тандыра - Фото
Фото - скриншот из видеотрансляции

27 мая Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила разрешить применить к судье Алексею Тандыру, который подозревается в совершении смертельного ДТП, меру пресечения в виде ареста. Решение было озвучено во время прямой видеотрансляции заседания ВСП.  

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Высший совет единогласно (14 членов ВСП проголосовали за, 0 – против) принял решение поддержать ходатайство прокуратуры, которая теперь может запрашивать у суда назначить судье Тандыру меру пресечения в виде содержания под стражей.

Глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр подозревается в том, что в состоянии алкогольного опьянения сбил на блокпосту служащего Нацгвардии, который скончался на месте. Судья отказался от сдачи тестов на выявление алкоголя, но 26 мая у него по решению прокуратуры принудительно взяли биологические образцы.  

В ходе обсуждения на ВСП прозвучало утверждение, что в машине судьи была обнаружена наполовину пустая бутылка виски. 

  • Около полуночи 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосту.
  • Тандыра задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Решается вопрос взятия под стражу.
  • Источник Суспильного в Нацгвардии сообщил, что ДТП произошло на блокпосту на заезде в Киев со стороны Житомира, когда сотрудник НГУ вышел на дорогу установить инженерные заграждения. 
Сергей Бережной
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дтпвысший совет правосудиясудьяАлексей Тандыр
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