Высший совет правосудия разрешил арестовать судью Тандыра

27 мая Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила разрешить применить к судье Алексею Тандыру, который подозревается в совершении смертельного ДТП, меру пресечения в виде ареста. Решение было озвучено во время прямой видеотрансляции заседания ВСП.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Высший совет единогласно (14 членов ВСП проголосовали за, 0 – против) принял решение поддержать ходатайство прокуратуры, которая теперь может запрашивать у суда назначить судье Тандыру меру пресечения в виде содержания под стражей.

Глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр подозревается в том, что в состоянии алкогольного опьянения сбил на блокпосту служащего Нацгвардии, который скончался на месте. Судья отказался от сдачи тестов на выявление алкоголя, но 26 мая у него по решению прокуратуры принудительно взяли биологические образцы.

В ходе обсуждения на ВСП прозвучало утверждение, что в машине судьи была обнаружена наполовину пустая бутылка виски.

Около полуночи 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосту.

Тандыра задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Решается вопрос взятия под стражу.

Источник Суспильного в Нацгвардии сообщил, что ДТП произошло на блокпосту на заезде в Киев со стороны Житомира, когда сотрудник НГУ вышел на дорогу установить инженерные заграждения.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.