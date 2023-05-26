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"В это трудно поверить". Макаровский суд отреагировал на смертельное ДТП с Тандыром

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 13:40
Алексей Тандыр (Фото: Facebook)

Макаровский райсуд, чьим председателем является Алексей Тандыр, фигурант смертельного ДТП, выступил за "полное и беспристрастное" расследование трагедии и пообещал содействовать следствию. В пресс-службе уточнили, что Тандыр сейчас "отсутствует на рабочем месте".

Источники LIGA.net в правоохранительных органах и Киевская прокуратура сообщили, что около полуночи 26 мая 2023 года Тандыр ехал по Берестейскому проспекту на Lexus и насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии. Его задержали по спецстатье. Решается вопрос заключения под стражу.
В суде заявили, что им "тяжело поверить" в то, какую версию озвучили СМИ и правоохранители.
"Мы не знаем всех подробностей произошедшего шокирующего события, да и трудно в это поверить", – говорится в сообщении.
Тандыр и его адвокат пока не озвучивали свою версию произошедшего.
Источник Суспильного в Нацгвардии сообщил, что инцидент якобы произошел на блокпосте на заезде в Киев со стороны Житомира в начале комендантского часа, когда сотрудник НГУ вышел на дорогу установить инженерные заграждения.
По информации журналистов, судья якобы отказался проходить тест на алкогольное опьянение и до сих пор его не прошел.
Собеседник Суспильного сообщил, что у погибшего осталось трое детей, а брат и отец – на фронте.

Читайте также: Нардеп от Слуги народа сообщил, что стал участником смертельного ДТП

Милана Головань
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дтпАлексей Тандыр
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