"В это трудно поверить". Макаровский суд отреагировал на смертельное ДТП с Тандыром

Макаровский райсуд, чьим председателем является Алексей Тандыр, фигурант смертельного ДТП, выступил за "полное и беспристрастное" расследование трагедии и пообещал содействовать следствию. В пресс-службе уточнили, что Тандыр сейчас "отсутствует на рабочем месте".

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Источники LIGA.net в правоохранительных органах и Киевская прокуратура сообщили, что около полуночи 26 мая 2023 года Тандыр ехал по Берестейскому проспекту на Lexus и насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии. Его задержали по спецстатье. Решается вопрос заключения под стражу.

В суде заявили, что им "тяжело поверить" в то, какую версию озвучили СМИ и правоохранители.

"Мы не знаем всех подробностей произошедшего шокирующего события, да и трудно в это поверить", – говорится в сообщении.

Тандыр и его адвокат пока не озвучивали свою версию произошедшего.

Источник Суспильного в Нацгвардии сообщил, что инцидент якобы произошел на блокпосте на заезде в Киев со стороны Житомира в начале комендантского часа, когда сотрудник НГУ вышел на дорогу установить инженерные заграждения.

По информации журналистов, судья якобы отказался проходить тест на алкогольное опьянение и до сих пор его не прошел.

Собеседник Суспильного сообщил, что у погибшего осталось трое детей, а брат и отец – на фронте.

22 февраля 2023 года нардеп Александр Трухин в суде признал свою вину в попытке подкупить полицейских после ДТП с пострадавшими, на следующий день Рада лишила его мандата.

7 апреля в ДТП погиб бывший нардеп четырех созывов Владимир Стретович.

ДТП с депутатом Киевсовета в 2022 году: Суд изъял у Арьевой права.

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