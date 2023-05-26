Смертельное ДТП с судьей в Киеве. Тандыр задержан по спецстатье, хотят взять под стражу

Главу Макаровского районного суда Алексея Тандыра, который пьяным сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии в Киеве, задержали по специальной статье. Решается вопрос о взятии под стражу. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила спикер Киевской прокуратуры Надежда Максимец.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, он задержан в порядке ст. 208 и 482 Уголовного кодекса — это специальные статьи, которые разрешают задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия.

Уголовное производство открыто по ст. 286-1 ч. 3 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.

Максимец заявила, что решается вопрос о предъявлении подозрения задержанному и обращения в ВСП с подачей о предоставлении согласия на задержание судьи и заключение его под стражу.

Напомним, что около полуночи 26 мая Тандыр ехал по Берестейскому проспекту на машине Lexus и насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии. Он был пьян. В Госбюро расследований заявили, что задержанный отказался от проведения осмотра на состояние опьянения в медицинском учреждении.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.