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Смертельное ДТП с судьей в Киеве. Тандыр задержан по спецстатье, хотят взять под стражу

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 10:23
Смертельное ДТП с судьей в Киеве. Тандыр задержан по спецстатье, хотят взять под стражу - Фото
Алексей Тандыр (Фото: пресс-служба Макаровского суда)

Главу Макаровского районного суда Алексея Тандыра, который пьяным сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии в Киеве, задержали по специальной статье. Решается вопрос о взятии под стражу. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила спикер Киевской прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, он задержан в порядке ст. 208 и 482 Уголовного кодекса — это специальные статьи, которые разрешают задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия.
Уголовное производство открыто по ст. 286-1 ч. 3 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения. 

Максимец заявила, что решается вопрос о предъявлении подозрения задержанному и обращения в ВСП с подачей о предоставлении согласия на задержание судьи и заключение его под стражу. 

Машина Тандыра после ДТП (Фото: ГБР)

Напомним, что около полуночи 26 мая Тандыр ехал по Берестейскому проспекту на машине Lexus и насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии. Он был пьян. В Госбюро расследований заявили, что задержанный отказался от проведения осмотра на состояние опьянения в медицинском учреждении.

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Дмитрий Гриниченко, Юрий Смирнов
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