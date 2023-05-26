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Смертельна ДТП із суддею у Києві. Тандира затримали за спецстаттею, його хочуть взяти під варту

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26.05.2023, 10:23
Смертельна ДТП із суддею у Києві. Тандира затримали за спецстаттею, його хочуть взяти під варту - Фото
Олексій Тандир (Фото: пресслужба Макарівського суду)

Голову Макарівського районного суду Олексія Тандира, який п'яний збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії у Києві, затримали за спеціальною статтею. Вирішується питання взяття під варту. Про це у коментарі LIGA.net повідомила речниця Київської прокуратури Надія Максимець.

За її словами, його затримано у порядку ст. 208 та 482 Кримінального кодексу — це спеціальні статті, які дозволяють затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 286-1 ч. 3 КК — порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння.

Максимець заявила, що вирішується питання щодо пред'явлення підозри затриманому та звернення до ВРП з поданням про надання згоди на затримання судді та взяття його під варту.

Машина Тандира після ДТП (Фото: ДБР)

Нагадаємо, що близько опівночі 26 травня Тандир їхав Берестейським проспектом на машині Lexus і на смерть збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії. Він був п'яний. У Держбюро розслідувань заявили, що затриманий відмовився від огляду на стан сп'яніння в медичній установі.

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Дмитро Гриниченко, Юрій Смірнов
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