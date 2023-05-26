"В це важко повірити". Макарівський суд відреагував на смертельну ДТП із Тандиром

Макарівський райсуд, головою якого є Олексій Тандир, фігурант смертельної ДТП, виступив за "повне та неупереджене" розслідування трагедії та пообіцяв сприяти слідству. У пресслужбі уточнили, що Тандир зараз "відсутній на робочому місці".

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Джерела LIGA.net у правоохоронних органах та Київська прокуратура повідомили, що близько опівночі 26 травня 2023 року Тандир їхав Берестейським проспектом на Lexus і на смерть збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії. Його затримали за спецстаттею. Вирішується питання взяття під варту.

У суді заявили, що їм "важко повірити" у те, яку версію озвучили ЗМІ та правоохоронці.

"Ми не знаємо всіх подробиць події, що відбулася, та й важко в це повірити", – йдеться в повідомленні.

Тандир та його адвокат поки не озвучували свою версію події.

Джерело Суспільного у Нацгвардії повідомило, що інцидент нібито стався на блокпості на заїзді до Києва з боку Житомира на початку комендантської години, коли співробітник НГУ вийшов на дорогу встановити інженерні загородження.

За інформацією журналістів, суддя нібито відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння і досі не пройшов.

Співрозмовник Суспільного повідомив, що у загиблого залишилося троє дітей, а брат та батько – на фронті.

22 лютого 2023 року нардеп Олександр Трухін у суді визнав свою провину у спробі підкупити поліцейських після ДТП із постраждалими, наступного дня Рада позбавила його мандата.

7 квітня в ДТП загинув колишній нардеп чотирьох скликань Володимир Стретович.

ДТП із депутатом Київради у 2022 році: Суд вилучив у Ар'євої права.

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