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Вища рада правосуддя дозволила заарештувати суддю Тандира

Этот материал также доступен на русском
27.05.2023, 18:12
Вища рада правосуддя дозволила заарештувати суддю Тандира - Фото
Фото - скриншот з відеотрансляції

27 травня Вища рада правосуддя задовольнила клопотання прокуратури, яка просила дозволити застосувати до судді Олексія Тандира, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП, запобіжний захід у вигляді арешту. Рішення було озвучено під час прямої відеотрансляції засідання ВРП.

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Вища рада одноголосно (14 членів ВСП проголосували за, 0 – проти) ухвалила рішення підтримати клопотання прокуратури, яка тепер може вимагати у суду призначити судді Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Голова Макарівського районного суду Олексій Тандир підозрюється у тому, що у стані алкогольного сп'яніння збив на блокпосту службовця Нацгвардії, який помер на місці. Суддя відмовився від складання тестів на виявлення алкоголю, але 26 травня у нього за рішенням прокуратури примусово взяли біологічні зразки.

Під час обговорення на ВРП прозвучало твердження, що в машині судді було виявлено наполовину порожню пляшку віскі.

  • Близько опівночі 26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості.
  • Тандира затримали за спеціальною статтею, яка дає змогу затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя. Вирішується питання взяття під варту.
  • Джерело Суспільного в Нацгвардії повідомило, що ДТП сталася на блокпосту на заїзді до Києва з боку Житомира, коли співробітник НГУ вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. 
Сергій Бережний
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дтпвища рада правосуддясуддяОлексій Тандир
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