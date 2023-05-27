Смертельна ДТП у Києві. У судді примусово взяли біологічні зразки – прокуратура

26 травня у судді, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП у Києві, примусово взяли біологічні зразки. Про це повідомляють у прокуратурі Києва.

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Зразки взято за клопотанням прокуратури та передано експертам для дослідження, результати мають надійти найближчим часом.

Також повідомляється, що Вища рада правосуддя 27 травня розгляне подання прокуратури щодо дозволу на утримання судді під вартою. Якщо ВРП визнає докази обґрунтованими, обвинувачення отримає право звернутися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Як вимагає закон, у прокуратурі не називають імені підозрюваного, проте раніше співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про голову Макарівського районного суду Олексія Тандира.

Близько опівночі 26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості.

Тандира затримали за спеціальною статтею, яка дає змогу затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя. Вирішується питання взяття під варту.

Джерело Суспільного в Нацгвардії повідомило, що ДТП сталася на блокпосту на заїзді до Києва з боку Житомира, коли співробітник НГУ вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя нібито відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння.

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