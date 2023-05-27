Смертельное ДТП в Киеве. У судьи принудительно взяли биологические образцы – прокуратура

26 мая у судьи, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в Киеве, принудительно взяли биологические образцы. Об этом сообщают в прокуратуре Киева.

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Образцы взяты по ходатайству прокуратуры и направлены экспертам для исследования, результаты должны поступить в ближайшее время.

Также сообщается, что Высший совет правосудия 27 мая рассмотрит представление прокуратуры о разрешении на содержание судьи под стражей. Если ВСП признает доводы обоснованными, обвинение получит право обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Как требует закон, в прокуратуре не называют имени подозреваемого, однако ранее собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о главе Макаровского районного суда Алексее Тандыре.

Около полуночи 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосту.

Тандыра задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Решается вопрос взятия под стражу.

Источник Суспильного в Нацгвардии сообщил, что ДТП произошло на блокпосту на заезде в Киев со стороны Житомира, когда сотрудник НГУ вышел на дорогу установить инженерные заграждения. Судья якобы отказался проходить тест на алкогольное опьянение.

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