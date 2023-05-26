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Смертельное ДТП с судьей в Киеве: разрешено принудительно проверить Тандыра на опьянение

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 17:06
Смертельное ДТП с судьей в Киеве: разрешено принудительно проверить Тандыра на опьянение - Фото
Фото - Київська прокуратура

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и разрешил принудительную проверку на алкогольное или наркотическое опьянение судьи, который в ночь на 26 мая сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В прокуратуре не называют имени судьи, однако ранее собеседник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о главе Макаровского районного суда Алексее Тандыре.

Киевская прокуратура подчеркнула, что судья отказался от освидетельствования на содержание алкоголя и наркотиков, однако "имел визуальные клинические признаки опьянения".

В связи с этим прокуратура просила суд о принудительном изъятии биологических образцов для проведения анализов – суд удовлетворил ходатайство.

По факту ДТП начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего. Статья предусматривает наказание от пяти до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортом на срок от пяти до 10 лет.

  • Около полуночи 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосту.
  • Тандыра задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Решается вопрос взятия под стражу.
  • Источник Суспильного в Нацгвардии сообщил, что ДТП произошло на блокпосту на заезде в Киев со стороны Житомира, когда сотрудник НГУ вышел на дорогу установить инженерные заграждения. Судья якобы отказался проходить тест на алкогольное опьянение.
Оксана Житнюк
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дтпсудьяАлексей Тандыр
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