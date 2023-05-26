RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Смертельна ДТП з суддею в Києві: дозволено примусово перевірити Тандира на сп'яніння

Этот материал также доступен на русском
26.05.2023, 17:06
Смертельна ДТП з суддею в Києві: дозволено примусово перевірити Тандира на сп'яніння - Фото
Фото - Київська прокуратура

Суд задовольнив клопотання прокуратури та надав дозвіл на примусову перевірку на алкогольне або наркотичне сп’яніння судді, який у ніч проти 26 травня збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

У прокуратурі не називають імені судді, проте раніше співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про голову Макарівського районного суду Олексія Тандира.

Київська прокуратура наголосила, що суддя відмовився від освідування на вміст алкоголю та наркотиків, проте "мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння".

У зв’язку з цим прокуратура просила суд про примусове відібрання біологічних зразків для проведення аналізів – суд задовольнив клопотання. 

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого. Стаття передбачає покарання від п’яти до 10 років тюрми з позбавленням права керувати транспортом на строк від п’яти до 10 років.

  • Близько опівночі 26 травня в Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпосту.
  • Тандира затримали за спеціальною статтею, яка дозволяє затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя. Вирішується питання взяття під варту.
  • Джерело Суспільного у Нацгвардії повідомило, що ДТП сталася на блокпості на заїзді до Києва з боку Житомира, коли співробітник НГУ вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя нібито відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння.
Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
дтпсуддяОлексій Тандир
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 