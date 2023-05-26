Смертельна ДТП з суддею в Києві: дозволено примусово перевірити Тандира на сп'яніння

Суд задовольнив клопотання прокуратури та надав дозвіл на примусову перевірку на алкогольне або наркотичне сп’яніння судді, який у ніч проти 26 травня збив на смерть військовослужбовця Нацгвардії. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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У прокуратурі не називають імені судді, проте раніше співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що йдеться про голову Макарівського районного суду Олексія Тандира.

Київська прокуратура наголосила, що суддя відмовився від освідування на вміст алкоголю та наркотиків, проте "мав візуальні клінічні ознаки сп’яніння".

У зв’язку з цим прокуратура просила суд про примусове відібрання біологічних зразків для проведення аналізів – суд задовольнив клопотання.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого. Стаття передбачає покарання від п’яти до 10 років тюрми з позбавленням права керувати транспортом на строк від п’яти до 10 років.

Близько опівночі 26 травня в Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпосту.

Тандира затримали за спеціальною статтею, яка дозволяє затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя. Вирішується питання взяття під варту.

Джерело Суспільного у Нацгвардії повідомило, що ДТП сталася на блокпості на заїзді до Києва з боку Житомира, коли співробітник НГУ вийшов на дорогу встановити інженерні загородження. Суддя нібито відмовився проходити тест на алкогольне сп'яніння.

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