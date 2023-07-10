ДБР: Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, був п'яним

Суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир, який підозрюється у скоєнні ДТП, що призвела до загибелі нацгвардійця наприкінці травня, керував авто у нетверезому стані – це доведено висновками судово-психологічної експертизи. Про це Державне бюро розслідувань повідомило журналістам Факти ICTV.

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ДБР стверджує, що Тандир, "маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп’яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах".

Проте, додали там, слідство провело низку експертиз.

"За отриманими результатами ми можемо констатувати, що факт перебування судді Тандира в момент смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння є доведеним. Зокрема, це повністю підтверджується висновками судово-психологічної експертизи", – повідомили журналістам у ДБР, додавши, що слідство досі очікує результатів експертизи на вміст алкоголю в крові.

Близько опівночі 26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості.

Тандира затримали за спеціальною статтею, яка дає змогу затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя. Згодом ВРП дозволила утримання під вартою Тандира.

У судді примусово взяли біологічні зразки. На результати треба чекати до семи днів.

27 травня суддю Тандира було заарештовано на два місяці без права застави.

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