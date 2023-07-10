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ДБР: Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, був п'яним

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 21:07
ДБР: Суддя Тандир, який збив нацгвардійця, був п'яним - Фото
Олексій Тандир (Фото: Facebook)

Суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир, який підозрюється у скоєнні ДТП, що призвела до загибелі нацгвардійця наприкінці травня, керував авто у нетверезому стані – це доведено висновками судово-психологічної експертизи. Про це Державне бюро розслідувань повідомило журналістам Факти ICTV.

ДБР стверджує, що Тандир, "маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп’яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах".

Проте, додали там, слідство провело низку експертиз.

"За отриманими результатами ми можемо констатувати, що факт перебування судді Тандира в момент смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння є доведеним. Зокрема, це повністю підтверджується висновками судово-психологічної експертизи", – повідомили журналістам у ДБР, додавши, що слідство досі очікує результатів експертизи на вміст алкоголю в крові.

  • Близько опівночі 26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості.
  • Тандира затримали за спеціальною статтею, яка дає змогу затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя. Згодом ВРП дозволила утримання під вартою Тандира.
  • У судді примусово взяли біологічні зразки. На результати треба чекати до семи днів.
  • 27 травня суддю Тандира було заарештовано на два місяці без права застави.

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Мілана Головань
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