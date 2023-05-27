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Смертельна ДТП у Києві. Суддю Тандира заарештовано на два місяці без права застави

Этот материал также доступен на русском
27.05.2023, 22:53
Смертельна ДТП у Києві. Суддю Тандира заарештовано на два місяці без права застави - Фото
Олексій Тандир у залі суду (Фото - скріншот з відео Yan Dobronosov)

Суд обрав для судді Олексія Тандира, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці без права виходу під заставу. Про це повідомили LIGA.net у Київській прокуратурі.

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Суд ухвалив заарештувати голову Макарівського районного суду Олексія Тандира на два місяці (до 21 липня) – слідство підозрює, що він, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив на блокпості службовця Нацгвардії, який помер на місці. Тандир відмовився від складання тестів на виявлення алкоголю, але 26 травня у нього за рішенням прокуратури примусово взяли біологічні зразки.

27 травня Вища рада правосуддя задовольнила клопотання прокуратури про можливість запросити для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

  • Близько опівночі 26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпості.
  • Тандира затримали за спеціальною статтею, яка дає змогу затримувати суддю без згоди Вищої ради правосуддя. Вирішується питання взяття під варту.
  • Джерело Суспільного в Нацгвардії повідомило, що ДТП сталася на блокпосту на в'їзді до Києва з боку Житомира, коли співробітник НГУ вийшов на дорогу встановити інженерні загородження.
Сергій Бережний, Юрій Смірнов
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дтпзапобіжний західарештсуддяОлексій Тандир
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