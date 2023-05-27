Смертельное ДТП в Киеве. Судья Тандыр арестован на два месяца без права залога

Суд выбрал для судьи Алексея Тандыра, которого подозревают совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права выхода под залог. Об этом сообщили LIGA.net в Киевской прокуратуре.

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Суд постановил арестовать главу Макаровского районного суда Алексея Тандыра на два месяца (до 21 июля) – следствие подозревает, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил на блокпосту служащего Нацгвардии, который скончался на месте. Тандыр отказался от сдачи тестов на выявление алкоголя, но 26 мая у него по решению прокуратуры принудительно взяли биологические образцы.

27 мая Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство прокуратуры о возможности запросить для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Около полуночи 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосту.

Тандыра задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Решается вопрос взятия под стражу.

Источник Суспильного в Нацгвардии сообщил, что ДТП произошло на блокпосту на въезде в Киев со стороны Житомира, когда сотрудник НГУ вышел на дорогу установить инженерные заграждения.

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