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Смертельное ДТП в Киеве. Судья Тандыр арестован на два месяца без права залога

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27.05.2023, 22:53
Смертельное ДТП в Киеве. Судья Тандыр арестован на два месяца без права залога - Фото
Алексей Тандыр в зале суда (Фото - скриншот из видео Yan Dobronosov)

Суд выбрал для судьи Алексея Тандыра, которого подозревают совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения, меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без права выхода под залог. Об этом сообщили LIGA.net в Киевской прокуратуре.

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Суд постановил арестовать главу Макаровского районного суда Алексея Тандыра на два месяца (до 21 июля) – следствие подозревает, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил на блокпосту служащего Нацгвардии, который скончался на месте. Тандыр отказался от сдачи тестов на выявление алкоголя, но 26 мая у него по решению прокуратуры принудительно взяли биологические образцы.  

27 мая Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство прокуратуры о возможности запросить для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей.

  • Около полуночи 26 мая в Киеве глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего бойца Национальной гвардии на блокпосту.
  • Тандыра задержали по специальной статье, позволяющей задерживать судью без согласия Высшего совета правосудия. Решается вопрос взятия под стражу.
  • Источник Суспильного в Нацгвардии сообщил, что ДТП произошло на блокпосту на въезде в Киев со стороны Житомира, когда сотрудник НГУ вышел на дорогу установить инженерные заграждения. 
Сергей Бережной, Юрий Смирнов
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