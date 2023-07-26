Смертельна ДТП на блокпосту у Києві. Водія арештували без права внесення застави

Водія Volkswagen, який вночі 25 липня наїхав на військових, що несли службу на блокпосту у Києві, внаслідок чого один із них загинув, взяли під варту на два місяці без права внесення застави. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

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Вночі 25 липня 23-річний водій легковика Volkswagen наїхав на військовослужбовців Нацгвардії, які несли службу на посту. Один із нацгвардійців загинув, ще один – госпіталізований у важкому стані.

Крім того, після наїзду Volkswagen зіткнувся ще з двома автомобілями, в одному з яких також перебував військовий, йому надано медичну допомогу на місці.

Водія затримали на місці.

Близько опівночі 26 травня у Києві голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпосту.

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