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Глава Патрульної поліції "Маршал" пояснив обшуки військових на блокпостах: Превентивні заходи

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 10:22
Глава Патрульної поліції
Євген "Маршал" Жуков (Фото: скриншот з відео)

Начальник Патрульної поліції Євген "Маршал" Жуков пояснив обшуки військових на блокпостах "превентивними заходами". Про це він повідомив у інтерв'ю каналу Pressing.

За його словами, конфлікти поліції та військових, які виникають на блокпостах, є "неправильними".

Він згадав нещодавній інцидент, коли в Харківській області бійці спецпідрозділу KRAKEN погрожували поліціянтам зброєю і вимагали припинити перевіряти їхні автомобілі.

"Була, напевно, якась напруга між військовими та військовою службою правопорядку. У поліції немає завдання зупиняти військових навмисно. Я так розумію, що була ситуація з ВСП, мабуть, у людей не витримали нерви. Звичайно, можна було б один одного постріляти, але хто б від цього виграв? Ми теж можемо поставити кулемети, але що це змінить? Так не можна робити", — сказав Жуков.

Генерал зазначив, що багато військових були цивільними до великої війни, і після повернення з фронту їм можуть не подобатися обшуки машин, але "треба розуміти, що не всі хороші".

"Везуть гранати, гранатомети, у нас була ситуація, коли військовий продавав танк Т-80 за $35 000. Всі ці чуваки щось везуть. Є нормальні, їм не подобається, коли їх обшукують. А є ненормальні, які заїжджають у тилову зону зі зброєю, яку можуть застосувати проти цивільних та правоохоронців. Нещодавно зупинили машину із російською ракетою, іноземці везли. Це превентивна діяльність", — резюмував начальник Патрульної поліції.

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Дмитро Гриниченко
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війнаобшукипатрульна поліціяблокпостиЄвген Жуков
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