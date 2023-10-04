Київський ресторан та караоке-бар Boho Club продовжує працювати з ночі до ранку попри комендантську годину, а правоохоронці нібито ігнорують це. Про це йдеться у відеоматеріалі журналіста Української правди Михайла Ткача "Втомлені війною".

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За даними УП, неодноразово було помічено, що заклад працює з 00:00 до 05:00, тобто після комендантської години, яка діє під час воєнного стану.

Ткач приїхав на місце, аби переконатися в цьому, і виявив, що навколо закладу стоять припарковані автівки, зсередини Boho Club лунає музика, гучно спілкуються люди.

Журналіст у матеріалі стверджує, що поліціянти відмовилися приїхати на виклик, натомість – погрожували йому військкоматом.

За його словами, два патрульні екіпажі проігнорували прохання прибути за адресою, попри те, що біля входу до закладу стояло щонайменше 20 осіб.

До того як поліціянти дізналися, що їм телефонують журналісти, вони погрожували викликати працівників ТЦК, говорить Ткач.

У своїй публікації щодо розслідування в Facebook журналіст написав, що правоохоронці так і не встановили факт роботи закладу, посилаючись на зайнятість і наявність інших важливих викликів.

Пізніше Ткач опублікував у соцмережі уривок з репортажу. На ньому він розмовляє з одним із відвідувачів Boho Club на ім'я Микита.

З ролика випливає, що чоловік приїжджає до закладу тричі за одну ніч і, ймовірно, знаходиться напідпитку. Він нецензурно висловлювався на адресу Ткача та пропонував правоохоронцям зайти разом з ним до закладу.

В ході розмови Микита каже, що йому байдуже на те, що його знімають на відео.

На запитання поліціянтів, чи зможе він сам дістатися додому, чоловік відповідає, що буде "стояти тут до кінця, і "йому ніхто нічого не зробить".

6 червня 2023 року Українська правда опублікувала відеорозслідування про те, як чиновники відпочивають у ресторанах Києва під час комендантської години. У матеріалі стверджується, що деякі заклади столиці працюють у комендантську годину, а їхня робота не припиняється навіть під час російських ударів по Києву.

БЕБ у Києві закрило гральні заклади, які працювали в комендантську годину. Майно вилучили.

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