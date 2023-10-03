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Робота ресторанів у комендантську годину. Глава МВС: У поліції немає повноважень вриватися туди

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03.10.2023, 16:23
Робота ресторанів у комендантську годину. Глава МВС: У поліції немає повноважень вриватися туди - Фото
Ігор Клименко (Фото: саміт міст і регіонів)

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що поліція не має повноважень "вриватися" до ресторанів, які працюють під час комендантської години. Про це він повідомив в інтерв'ю Українській правді.

За його словами, патрульні завжди виїжджають на подібні виклики, проте заклади, які працюють у комендантську годину, маскують свою роботу.
Він зазначив, що за зовнішніми ознаками неможливо визначити, що ресторан працює, оскільки у вікнах темно, музики немає, а клієнтів пропускають потайки за попереднім записом.

"У поліції немає підстав вриватися всередину. Для цього необхідна санкція суду", — заявив Клименко.

  • 6 червня 2023 року Українська правда опублікувала відеорозслідування про те, як чиновники відпочивають у ресторанах Києва у комендантську годину. У матеріалі стверджується, що деякі заклади столиці працюють у комендантську годину, а їхня робота не припиняється навіть під час російських ударів по Києву. 
  • БЕБ у Києві закрило гральні заклади, які працювали в комендантську годину. Майно вилучили.

Читайте також: У Києві введуть новий формат перепусток для пересування на авто в комендантську годину

Дмитро Гриниченко
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