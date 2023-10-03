Работа ресторанов в комендантский час. Глава МВД: У полиции нет полномочий врываться туда

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что полиция не имеет полномочий "врываться" в рестораны, которые работают во время комендантского часа. Об этом он сообщил в интервью Украинской правде.

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По его словам, патрульные всегда выезжают на подобные вызовы, однако заведения, которые работают в комендантский час, маскируют свою работу.

Он отметил, что по внешним признакам невозможно определить, что ресторан работает, так как в окнах темно, музыки нет, а клиентов пропускают скрытно по предварительной записи.

"У полиции нет оснований врываться внутрь. Для этого необходима санкция суда", — заявил Клименко.

6 июня 2023 года Украинская правда опубликовала видеорасследование о том, как чиновники отдыхают в ресторанах Киева в комендантский час. В материале утверждается, что некоторые заведения столицы работают в комендантский час, а их работа не прекращается даже во время российских ударов по Киеву.

БЭБ в Киеве закрыло игорные заведения, работавшие в комендантский час. Имущество изъяли.

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