Киевский ресторан и караоке-бар Boho Club продолжает работать с ночи до утра, несмотря на комендантский час, а правоохранители якобы игнорируют это. Об этом говорится в видеоматериале журналиста Украинской правды Михаила Ткача "Уставшие от войны".

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По данным УП, неоднократно было замечено, что заведение работает с 00:00 до 05:00, то есть после комендантского часа, действующего во время военного положения.

Ткач приехал на место, чтобы убедиться в этом, и обнаружил, что вокруг заведения стоят припаркованные автомобили, изнутри Boho Club раздается музыка, громко общаются люди.

Журналист в материале утверждает, что полицейские отказались приехать на вызов, а вместо этого – угрожали ему военкоматом.

По его словам, два патрульных экипажа проигнорировали просьбу прибыть по адресу, несмотря на то, что у входа в заведение стояло по меньшей мере 20 человек.

До того как полицейские узнали, что им звонят по телефону журналисты, они угрожали вызвать работников ТЦК, говорит Ткач.

В своей публикации по поводу расследования в Facebook журналист написал, что правоохранители так и не установили факт работы заведения, ссылаясь на занятость и наличие других важных вызовов.

Позже Ткач опубликовал в соцсети отрывок из репортажа. На нем он разговаривает с одним из посетителей Boho Club по имени Никита.

Из ролика следует, что мужчина приезжает в заведение трижды за одну ночь и, вероятно, находится в нетрезвом состоянии. Он нецензурно высказывался в адрес Ткача и предлагал полицейским зайти вместе с ним в заведение.

В ходе разговора Никита говорит, что ему безразлично, что его снимают на видео.

На вопрос полицейских, сможет ли он сам добраться домой, мужчина отвечает, что будет "стоять здесь до конца", и ему "никто ничего не сделает".

6 июня 2023 Украинская правда опубликовала видеорасследование о том, как чиновники отдыхают в ресторанах Киева в комендантский час. В материале утверждается, что некоторые заведения столицы работают в комендантский час, а их работа не прекращается даже во время российских ударов по Киеву.

БЭБ в Киеве закрыло игорные заведения, работавшие в комендантский час. Имущество изъяли.

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