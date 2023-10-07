Boho Club. Поліція не може силоміць вриватись, але відреагувала на погрози військкоматом

Керівник поліції Києва Дмитро Шумейко повідомив щодо призначення службового розслідування через дії патрульного, який погрожував водієві УП викликом працівників ТЦК СП. Однак у заклад Boho Club, який продовжує працювати з ночі до ранку, попри комендантську годину, про що УП і приїхала знімати розслідування, правоохоронці "силою" зайти не можуть, сказав він в ефірі телемарафону.

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Коментуючи те, що один із поліціянтів погрожував водієві УП викликом ТЦК СП, Шумейко сказав: він визнає, що дії деяких нарядів поліції були "непрофесійними".

"Ми це визнаємо і в жодному разі не хочемо це покривати. За цими фактами призначені службові розслідування. Дисциплінарні комісії нададуть оцінку діям працівників поліції та їхніх керівників", – сказав керівник столичної поліції.

Що стосується роботи Boho Club у комендантську годину, Шумейко сказав, що у поліції немає повноважень, аби заходити в заклади.

"У цьому випадку працівники поліції зранку навідались у цей заклад, склали адмінпротокол і притягнули до відповідальності адміністратора. Зайти силоміць, зламати двері можна лише за рішенням суду. На цей час відповідальність за порушення комендантської години, за порушення правил роботи закладів не передбачена", – сказав він, але зазначив, що відповідний законопроєкт підготовлено правоохоронцями й буде передано в Раду.

За його словами, правоохоронці стикалися з тим, що деякі заклади пропускали клієнтів через потаємні входи, заздалегідь зачинялись, і "візуально не можна було визначити, чи працює заклад". Поліція на постійній основі відпрацьовує такі кейси, запевнив він.

Наразі, за словами Шумейка, поліція "попереджає" приватні заклади, проводить превентивну та роз’яснювальну роботу, "і на цьому все завершується".

4 жовтня УП опублікувала розслідування стосовно київського ресторану та караоке-бару Boho Club, який продовжує працювати з ночі до ранку, попри комендантську годину. Правоохоронці, як стверджують журналісти, ігнорують це.

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