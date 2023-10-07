Boho Club. Полиция не может силой врываться, но отреагировала на угрозы военкоматом

Начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко сообщил о назначении служебного расследования из-за действий патрульного, который угрожал водителю УП вызовом сотрудников ТЦК СП. Однако в заведение Boho Club, которое продолжает работать с ночи до утра, несмотря на комендантский час, о чем УП и приехала снимать расследование, правоохранители "силой" зайти не могут, сказал он в эфире телемарафона.

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Комментируя то, что один из полицейских угрожал водителю УП вызовом ТЦК СП, Шумейко сказал: он признает, что действия некоторых нарядов полиции были "непрофессиональными".

"Мы это признаем и ни в коем случае не хотим это покрывать. По этим фактам назначены служебные расследования. Дисциплинарные комиссии оценят действия сотрудников полиции и их руководителей", – сказал начальник столичной полиции.

Что касается работы Boho Club в комендантский час, Шумейко сказал, что у полиции нет полномочий, чтобы заходить в заведения.

"В данном случае работники полиции утром посетили это заведение, составили админпротокол и привлекли к ответственности администратора. Зайти насильно, сломать двери можно только по решению суда. В настоящее время ответственность за нарушение комендантского часа, за нарушение правил работы заведений не предусмотрена", – сказал он, но отметил, что соответствующий законопроект подготовлен правоохранителями и будет передан в Раду.

По его словам, правоохранители сталкивались с тем, что некоторые заведения пропускали клиентов через тайные входы, заранее закрывались, и "визуально нельзя было определить, работает ли заведение". Полиция на постоянной основе отрабатывает такие кейсы, заверил он.

По словам Шумейко, полиция "предупреждает" частные заведения, проводит превентивную и разъяснительную работу, "и на этом все завершается".

4 октября УП опубликовала расследование о киевском ресторане и караоке-баре Boho Club, который продолжает работать с ночи до утра, несмотря на комендантский час. Правоохранители, как утверждают журналисты, это игнорируют.

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