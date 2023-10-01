RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Бійці спецназу ГУР влаштували конфлікт з поліцією на блокпосту під Харковом – відео

Этот материал также доступен на русском
01.10.2023, 22:34
Бійці спецназу ГУР влаштували конфлікт з поліцією на блокпосту під Харковом – відео - Фото
Фото - скріншот із відео

29 вересня на блокпосту під Харковом невідомі, ймовірно, бійці спецпідрозділу Головного розвідуправління Міноборони, погрожували поліцейським зброєю та вимагали припинити перевіряти їхні автомобілі. Відео інциденту сьогодні з'явилося у мережі.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Відео знято нагрудною камерою одного із співробітників поліції. На ньому зафіксовано, як до блокпосту під'їжджають автомобілі, з них виходять озброєні люди у формі, спрямовують зброю на охорону блокпосту та наказують лягти на землю.

Потім на записі чути, як один із військових емоційно пояснює командиру охорони блокпоста, що вони бійці спецпідрозділу ГУР 0458, що вони щодня їздять на полігон, і що їх на кожному блокпості і щодня надовго затримують для перевірок, попри те, що вони пред'являють усі необхідні документи та називають паролі.

Потім військові поїхали.

Після появи відео в публічному доступі Національна поліція повідомила, що інцидент стався 29 вересня, і що у зв'язку з ним відкрито провадження за статтею про погрози насильством по відношенню до представників правоохоронних органів.

Коментарів цього інциденту з боку ГУР поки що немає.

У медіа висловлюються припущення, що військові, які влаштували "розбирання" на блокпосту, могли бути з  спецпідрозділу ГУР Kraken.

Читайте також: Смертельна ДТП на блокпосту у Києві. Водія заарештували без права внесення застави

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
гурХарківська областьблокпост
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 