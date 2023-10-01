Бійці спецназу ГУР влаштували конфлікт з поліцією на блокпосту під Харковом – відео

29 вересня на блокпосту під Харковом невідомі, ймовірно, бійці спецпідрозділу Головного розвідуправління Міноборони, погрожували поліцейським зброєю та вимагали припинити перевіряти їхні автомобілі. Відео інциденту сьогодні з'явилося у мережі.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Відео знято нагрудною камерою одного із співробітників поліції. На ньому зафіксовано, як до блокпосту під'їжджають автомобілі, з них виходять озброєні люди у формі, спрямовують зброю на охорону блокпосту та наказують лягти на землю.

Потім на записі чути, як один із військових емоційно пояснює командиру охорони блокпоста, що вони бійці спецпідрозділу ГУР 0458, що вони щодня їздять на полігон, і що їх на кожному блокпості і щодня надовго затримують для перевірок, попри те, що вони пред'являють усі необхідні документи та називають паролі.

Потім військові поїхали.

Після появи відео в публічному доступі Національна поліція повідомила, що інцидент стався 29 вересня, і що у зв'язку з ним відкрито провадження за статтею про погрози насильством по відношенню до представників правоохоронних органів.

Коментарів цього інциденту з боку ГУР поки що немає.

У медіа висловлюються припущення, що військові, які влаштували "розбирання" на блокпосту, могли бути з спецпідрозділу ГУР Kraken.

Читайте також: Смертельна ДТП на блокпосту у Києві. Водія заарештували без права внесення застави

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.