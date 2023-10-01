Бойцы спецназа ГУР устроили разборку с полицией на блокпосту под Харьковом – видео

29 сентября на блокпосту под Харьковом неизвестные, вероятно, бойцы спецподразделения Главного разведуправления Минобороны, угрожали оружием полицейским и требовали прекратить проверять их автомобили. Видео инцидента сегодня появилось в сети.

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Видео снято нагрудной камерой одного из сотрудников полиции. На нем зафиксировано, как к блокпосту подъезжают автомобили, из них выходят вооруженные люди в форме, направляют оружие на охрану блокпоста и приказывают лечь на землю.

Затем на записи слышно, как один из военных эмоционально объясняет командиру охраны блокпоста, что они бойцы спецподразделения ГУР 0458, что они каждый день ездят на полигон, и что их на каждом блокпосту и каждый день надолго задерживают для проверок, несмотря на то, что они предъявляют все необходимые документы и называют пароли.

Затем военные уехали.

После появления видео в публичном доступе Национальная полиция сообщила, что инцидент произошел 29 сентября, и что в связи с ним открыто производство по статье об угрозах насилием по отношению к представителям правоохранительных органов.

Комментариев этого инцидента со стороны ГУР пока нет.

В медиа высказываются предположения, что военные, которые устроили "разборку" на блокпосту, могли быть из спецподраздления ГУР Kraken.

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