Рада і поліція погодили штрафи за порушення комендантської години: законопроєкт

У Верховній Раді в п'ятницю зареєстрували законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Він погоджений з Національною поліцією та МВС, повідомив Комітет з питань правоохоронної діяльності.

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Депутати на чолі з заступником голови комітету Максимом Павлюком пропонують ввести штрафи для громадян від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 – 17 000 грн).

Для бізнесу штрафи будуть більшими – від 3000 до 6000 мінімумів (51 000 – 102 000 грн).

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.

4 жовтня Українська правда опублікувала розслідування стосовно київського ресторану та караоке-бару Boho Club, який продовжує працювати з ночі до ранку, попри комендантську годину.

У поліції Києва сказали, що у заклад правоохоронці "силою" зайти не можуть, бо немає таких повноважень.

Після цього міністр Ігор Клименко сказав, що МВС ініціюватиме запровадження штрафів для закладів, що працюють у комендантську годину.

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