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Рада и полиция согласовали штрафы за нарушение комендантского часа: законопроект

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2023, 12:46
Рада и полиция согласовали штрафы за нарушение комендантского часа: законопроект - Фото
Фото: Нацполиция

В Верховной Раде в пятницу зарегистрировали законопроект об установлении административной ответственности за нарушение комендантского часа. Он согласован с Национальной полицией и МВД, сообщил Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Депутаты во главе с заместителем председателя комитета Максимом Павлюком предлагают ввести штрафы для граждан от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 – 17 000 грн).

Для бизнеса штрафы будут больше – от 3000 до 6000 минимумов (51 000 – 102 000 грн).

Во время комендантского часа запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться по транспорту или пешком.

  • 4 октября Украинская правда опубликовала расследование в отношении киевского ресторана и караоке-бара Boho Club, который продолжает работать с ночи до утра, несмотря на комендантский час.
  • В полиции Киева сказали, что в заведение правоохранители "силой" зайти не могут, потому что нет таких полномочий.
  • После этого министр Игорь Клименко сказал, что МВД будет инициировать введение штрафов для заведений, работающих в комендантский час.
Андрей Водяный
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