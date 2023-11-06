Загинув помічник і друг Залужного: головком ЗСУ заявив про вибухівку в подарунку – фото
У Київській області внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець ЗСУ, повідомила Нацполіція. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що це був його помічник і близький друг Геннадій Частяков і трагедія сталася в його день народження через вибухівку в одному з подарунків.
Нацполіція повідомила, що трагедія трапилася в житловому комплексі в селі Чайки на Київщині. Правоохоронці отримали повідомлення про вибух та прибули на місце.
"За попередньою інформацією, внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Його 13-річного сина важко травмовано. Хлопець перебуває під наглядом лікарів", – йдеться в повідомленні правоохоронців.
Розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.
За словами Залужного, Частяков загинув у свій день народження, перебуваючи в родинному колі.
"В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей", – написав головком ЗСУ.
Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Частяков був для нього "надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією".
Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування, додав Залужний.
Як стверджують джерела Української правди, що посилаються на слова дружини загиблого, Частяков приніс подарунковий пакет з пляшкою спиртного та подарунковими чарками у вигляді гранат. Під час відкриття пакета стався вибух.
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