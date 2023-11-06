Погиб помощник и друг Залужного: главком ВСУ заявил о взрывчатке в подарке – фото

В Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий ВСУ, сообщила Нацполиция. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что это был его помощник и близкий друг Геннадий Частяков и трагедия произошла в его день рождения из-за взрывчатки в одном из подарков.

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Нацполиция сообщила, что трагедия произошла в жилом комплексе в селе Чайки Киевской области. Правоохранители получили сообщение о взрыве и прибыли на место.

"По предварительной информации, в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Его 13-летний сын тяжело травмирован. Мальчик находится под наблюдением врачей", – сказано в сообщении правоохранителей.

Возбуждено уголовное производство по факту гибели человека и незаконного обращения с боеприпасами.

По словам Залужного, Частяков погиб в свой день рождения, будучи в кругу семьи.

"В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей", – написал главком ВСУ.

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения Частяков был для него "надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным Силам Украины и борьбе с российской агрессией".

Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования, добавил Залужный.

Как утверждают источники Украинской правды, ссылающиеся на слова жены погибшего, Частяков принес подарочный пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. При открытии пакета произошел взрыв.

3 ноября глава Патрульной полиции "Маршал" объяснил обыски военных на блокпостах "превентивными мерами": подчеркнул, что есть случаи, когда военные везут с фронта гранаты, гранатометы и прочее.

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