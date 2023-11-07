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Гибель помощника Залужного. МВД: Сын в тяжелом состоянии. Блокпосты — чтобы такого не было

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 10:59
Гибель помощника Залужного. МВД: Сын в тяжелом состоянии. Блокпосты — чтобы такого не было - Фото
Марьяна Рева (Фото: скриншот с видео)

Главной версией гибели помощника главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова правоохранители считают неосторожное обращение с боеприпасами. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер Министерства внутренних дел Марьяна Рева.

По ее словам, расследование проводится по факту неосторожного обращения с боеприпасами. 

"Не исключено, что это дело будет переквалифицировано, если появятся новые доказательства", — сказала Рева.

Она отметила, что пострадавший 13-летний сын погибшего находится в тяжелом состоянии под присмотром врачей, дочь Частякова получила незначительные травмы. 

"Мы призываем не хранить дома боеприпасы. Для этого и работает полиция на блокпостах, проводятся проверки, чтобы такого не было. Все оружие должно быть зарегистрировано", — резюмировала чиновница.

  • Вечером 6 ноября Нацполиция сообщила, что в Киевской области в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий ВСУ. Главнокомандующий Залужный написал, что это был его помощник и близкий друг Геннадий Частяков, и трагедия произошла в его день рождения из-за взрывчатки в одном из подарков.
  • Впоследствии источник LIGA.net сообщил, что Частяков погиб в результате несчастного случая.
  • МВД о помощнике Залужного: Гранату в руки взял сын, но военный забрал ее и выдернул кольцо.

Читайте также: Глава Патрульной полиции "Маршал" объяснил обыски военных на блокпостах: Превентивные меры

Дмитрий Гриниченко
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