Помощнику Залужного подарили гранаты, одна из них привела к трагедии – МВД
Помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб от ручной гранаты из-за несчастного случая, боеприпасы ему подарил коллега. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко и источник LIGA.net в правоохранительных органах.
"В результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. Сегодня у погибшего майора Частякова был День рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным", - пишет Клименко.
По его словам, военный получил подарочный ящик с гранатами внутри и начал показывать один из боеприпасов сыну, это были гранаты западного образца.
Сначала гранату в руки взял сын и начал крутить кольцо, после этого военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв, пишет глава МВД.
В квартире полиция нашла еще пять таких неразорванных гранат, которые отправят на экспертизу, отметил он.
"Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичные гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия", - сообщает Клименко.
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