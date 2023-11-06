UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Помощнику Залужного подарили гранаты, одна из них привела к трагедии – МВД

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 22:43
Помощнику Залужного подарили гранаты, одна из них привела к трагедии – МВД - Фото
Геннадий Частяков (Фото: Соцсети)

Помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб от ручной гранаты из-за несчастного случая, боеприпасы ему подарил коллега. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко и источник LIGA.net в правоохранительных органах.

"В результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. Сегодня у погибшего майора Частякова был День рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным", - пишет Клименко.

По его словам, военный получил подарочный ящик с гранатами внутри и начал показывать один из боеприпасов сыну, это были гранаты западного образца.

Сначала гранату в руки взял сын и начал крутить кольцо, после этого военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв, пишет глава МВД.

В квартире полиция нашла еще пять таких неразорванных гранат, которые отправят на экспертизу, отметил он.

"Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичные гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия", - сообщает Клименко.

Новость дополняется...

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 