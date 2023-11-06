Помощнику Залужного подарили гранаты, одна из них привела к трагедии – МВД

Помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб от ручной гранаты из-за несчастного случая, боеприпасы ему подарил коллега. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко и источник LIGA.net в правоохранительных органах.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. Сегодня у погибшего майора Частякова был День рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным", - пишет Клименко.

По его словам, военный получил подарочный ящик с гранатами внутри и начал показывать один из боеприпасов сыну, это были гранаты западного образца.

Сначала гранату в руки взял сын и начал крутить кольцо, после этого военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв, пишет глава МВД.

В квартире полиция нашла еще пять таких неразорванных гранат, которые отправят на экспертизу, отметил он.

"Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичные гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия", - сообщает Клименко.

Новость дополняется...

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.