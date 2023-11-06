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Помічнику Залужного подарували гранати, одна з них призвела до трагедії – МВС

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 22:43
Помічнику Залужного подарували гранати, одна з них призвела до трагедії – МВС - Фото
Геннадій Частяков (Фото: Соцмережі)

Помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков загинув від ручної гранати через нещасний випадок, боєприпаси йому подарував колега. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та джерело LIGA.net у правоохоронних органах.

"Внаслідок першочергових слідчих дій вдалося зʼясувати перші обставини трагедії. Сьогодні в загиблого майора Частякова був День народження. Додому він повернувся з роботи з подарунками від колег, які почав показувати рідним", - пише Клименко.

За його словами, військовий дістав подарунковий ящик з гранатами всередині та почав показувати один із боєприпасів синові, це були гранати західного зразка.

Спершу гранату до рук узяв син та почав крутити кільце, після цього військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух, пише глава МВС.

У квартирі поліція знайшла ще п'ять таких нерозірваних гранат, котрі відправлять на експертизу, зазначив він.

"Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще дві аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії", - повідомляє Клименко.

Джерело LIGA.net заявляє, що подарунок з гранатами на день народження презентував колега Частякова полковник Тімченко.

"Той вже дав свідчення, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши в дерев’яну коробку пляшку віскі Black Label та шість гранат", - повідомив співрозмовник.

За його словами, цю ж інформацію підтвердили і троє свідків, при яких Тімченко вручав подарунок, той нібито навіть сказав Частякову: "Тебе здивувати важко - тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі".

"Очевидно, Частяков сприйняв це як жарт. Бо згодом забрав дітей зі школи і почав розбирати з ними подарунки. Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми", - зазначає джерело.

Співрозмовник зауважив, що Тімченко залишив дві гранати собі, і додав фото з ними:

Новина доповнюється...

Артем Джеріпа
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