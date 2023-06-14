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"Дочекалися піка маразму". Залужний сам вичитав у Telegram фейк росіян про свою "смерть"

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14.06.2023, 11:05
Валерій Залужний та Анатолій Штефан (скриншот з відео)

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сам дізнався про російський фейк щодо свого "серйозного поранення" та нібито смерті. Про це в інтерв'ю BBC News Україна розповів полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

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За його словами, Залужний знаходить час для регулярного читання новин в інтернеті та Telegram-каналах.

Саме з цих джерел він дізнався про фейк РФ: нібито російські військові "серйозно поранили, а то навіть і вбили" його.

За словами Штефана, Залужний поставився до таких повідомлень "з гумором і не збирався реагувати на них". На його думку, не було сенсу "виправдовуватися за якісь фейки".

Згодом російські "воєнкори" розповсюдили дезінформацію про нібито перенесення Залужним "важкої операції на мозку з трепанацією черепа".

Також директор Служби зовнішньої розвідки РФ заявив, буцімто "Росія отримує інформацію про стан здоров’я головкома ЗСУ, але не розголошуватиме будь-чого".

Після цих заяв Штефан запропонував Залужному спростувати фейки та відкрити "страшну таємницю російській пропаганді".

Зазначається, що на той час про стан здоров'я Залужного почали перейматися вже й українці, попри спростування владою дезінформації РФ.

"Записали ми це відео і подумали, що [росіяни] зараз скажуть: от він сидить – отже, поранений. Тож ми одразу записали друге відео, де тримає селфі камеру і, усміхаючись, каже, що все добре", – розповів Штефан.

Він зазначив, що Залужний "завжди сміється з таких історій", бо вони звикли до фейків РФ стосовно головнокомандувача. Але в цьому випадку вони "дочекалися піка маразму від російської пропаганди".

  • Росія впродовж травня 2023 року розганяла фейки, що з Залужним нібито "щось трапилось": то він нібито "у тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "важко поранений". Міноборони спростовувало російську дезінформацію, але пропагандисти країни-агресора не вгамовувалися.
  • 25 травня Залужний записав відеозвернення для спростування дезінформації РФ. Наступного дня з'явилось і друге відео.

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Артем Джеріпа
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війнадезінформаціяГенштаб ЗСУфейкВалерій Залужнийанатолій штефан
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