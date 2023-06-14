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"Дождались пика маразма". Залужный сам вычитал в Telegram фейк россиян о своей "смерти"

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 11:05
Валерий Залужный и Анатолий Штефан (скриншот с видео)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сам узнал о российском фейке по поводу своего "серьезного ранения" и якобы смерти. Об этом в интервью BBC News Украина рассказал полковник ВСУ Анатолий Штефан.

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По его словам, Залужный находит время для регулярного чтения новостей в интернете и Telegram-каналах.

Именно из этих источников он узнал о фейке РФ: якобы российские военные "серьезно ранили, а то даже и убили" его.

По словам Штефана, Залужный отнесся к таким сообщениям "с юмором и не собирался реагировать на них". По его мнению, не было смысла "оправдываться за какие-то фейки".

Впоследствии российские "военкоры" распространили дезинформацию о якобы переносе Залужным "тяжелой операции на мозге с трепанацией черепа".

Также директор Службы внешней разведки РФ заявил, что "Россия получает информацию о состоянии здоровья главкома ВСУ, но не будет разглашать чего-либо".

После этих заявлений Штефан предложил Залужному опровергнуть фейки и открыть "страшную тайну российской пропаганде".

Отмечается, что к тому времени о состоянии здоровья Залужного начали беспокоиться уже и украинцы, несмотря на опровержение властями дезинформации РФ.

"Записали мы это видео и подумали, что [россияне] сейчас скажут: вот он сидит – значит, ранен. Так что мы сразу записали второе видео, где держит селфи камеру и, улыбаясь, говорит, что все хорошо", – рассказал Штефан.

Он отметил, что Залужный "всегда смеется над такими историями", потому что они привыкли к фейкам РФ о главнокомандующем. Но в этом случае они "дождались пика маразма от российской пропаганды".

  • Россия на протяжении мая 2023 года разгоняла фейки, что с Залужным якобы "что-то случилось": то он якобы "в тюрьме", то якобы "на Кипре", то якобы "убит", то якобы "тяжело ранен". Минобороны опровергало российскую дезинформацию, но пропагандисты страны-агрессора не унимались.
  • 25 мая Залужный записал видеообращение для опровержения дезинформации РФ. На следующий день появилось и второе видео.

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Артём Джерипа
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Генштаб ЗСУвойнафейкдезинформацияВалерий Залужныйанатолій Штефан
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