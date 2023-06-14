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Залужного начали изучать в академии генштаба РФ после отзыва на Герасимова – BBC

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 10:30
Залужного начали изучать в академии генштаба РФ после отзыва на Герасимова – BBC - Фото
Валерий Залужный (Фото: Офис президента Украины)

В Военной академии российского Генштаба начали включать в учебный процесс Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщает BBC со ссылкой на анонимный источник из ведущего военного вуза России.

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Отмечается, что это произошло после интервью Тime. В нем Залужный заявил, что "уважает российскую школу военной науки" и прочел все труды начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

"Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-то написал... Он умный человек, и мои ожидания от него были огромными", – сказал Залужный.

Уважение к российскому визави Залужный также выражал в интервью для проекта "Год" Дмитрия Комарова.

"Он сильный, коварный и непредсказуемый. Это сильный враг, которого нам нужно уважать ради победы", – сказал Залужный.

Утверждается, что после интервью Time фамилию Залужного "начали вслух произносить" в Военной академии Генштаба РФ.

Источник BBC в вузе заявил, что до этого Залужный был у них "чем-то вроде лорда Волдеморта" (литературный персонаж из книг о Гарри Поттере, темный волшебник, "Тот, чье имя нельзя называть").

Якобы на следующий день после статьи Time Залужного начали упоминать не только в дискуссиях между преподавателями, но и "в учебном процессе".

"Я думаю, вы понимаете, что похвала от врага ценнее, чем от друга, а "уважают даже враги" – это настоящее признание, ведь сами себя мы хвалим и так", – сказал собеседник издания.

Читайте также: Герасимов сильный, коварный и непредсказуемый, мы должны его уважать для победы

Артём Джерипа
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Генштаб РФвойнаВалерий Залужныйвалерий герасимов
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