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Залужный в начале большой войны отказался взрывать мосты через Днепр в Киеве — BBC

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 10:03
Залужный в начале большой войны отказался взрывать мосты через Днепр в Киеве — BBC - Фото
Валерий Залужный (Фото: ОП)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в начале большой войны отказался подрывать мосты через Днепр, считая это предательством людей на левом берегу. Об этом сообщает BBC со ссылкой на собственные источники.

В материале сказано, что публично власть призывала украинцев не паниковать, однако в правительстве начали активно обсуждать идею подорвать все мосты в Киеве, что задержало бы россиян перед Днепром и не пустило их в правительственный квартал.

Отмечается, что в тот момент один из высокопоставленных членов правительства позвонил тогдашнему главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову и требовал, чтобы тот приказал спецназу подорвать мосты через Днепр.

Баканов же позвонил Залужному, однако тот отказался предпринимать такой шаг. 

"Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра — и военных, и гражданских", — сказал тогда главком.

  • Россия в течение мая разгоняла фейки, что с Залужным вроде бы "что-то случилось": то он якобы "в тюрьме", то якобы "на Кипре", то якобы "убит", то якобы "тяжелораненый".
  • Минобороны опровергало российскую дезинформацию, но пропагандисты страны-агрессора не унимались. 25 мая полковник ВСУ Штефан опубликовал первое видео с главкомом.
  • Залужный с улыбкой передал еще один привет. Новое видео с главкомом ВСУ. 

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Дмитрий Гриниченко
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