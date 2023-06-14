Залужный в начале большой войны отказался взрывать мосты через Днепр в Киеве — BBC
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в начале большой войны отказался подрывать мосты через Днепр, считая это предательством людей на левом берегу. Об этом сообщает BBC со ссылкой на собственные источники.
В материале сказано, что публично власть призывала украинцев не паниковать, однако в правительстве начали активно обсуждать идею подорвать все мосты в Киеве, что задержало бы россиян перед Днепром и не пустило их в правительственный квартал.
Отмечается, что в тот момент один из высокопоставленных членов правительства позвонил тогдашнему главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову и требовал, чтобы тот приказал спецназу подорвать мосты через Днепр.
Баканов же позвонил Залужному, однако тот отказался предпринимать такой шаг.
"Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра — и военных, и гражданских", — сказал тогда главком.
- Россия в течение мая разгоняла фейки, что с Залужным вроде бы "что-то случилось": то он якобы "в тюрьме", то якобы "на Кипре", то якобы "убит", то якобы "тяжелораненый".
- Минобороны опровергало российскую дезинформацию, но пропагандисты страны-агрессора не унимались. 25 мая полковник ВСУ Штефан опубликовал первое видео с главкомом.
- Залужный с улыбкой передал еще один привет. Новое видео с главкомом ВСУ.
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