Залужний на початку великої війни відмовився підривати мости через Дніпро в Києві — BBC

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на початку великої війни відмовився підривати мости через Дніпро, вважаючи це за зраду людей на лівому березі. Про це повідомляє ВВС з посиланням на власні джерела.

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У матеріалі йдеться, що публічно влада закликала українців не панікувати, проте в уряді почали активно обговорювати ідею підірвати всі мости у Києві, що затримало б росіян перед Дніпром та не пустило їх до урядового кварталу.

Зазначається, що на той момент один із високопосадовців уряду зателефонував тодішньому голові Служби безпеки України Івану Баканову і вимагав, щоб той наказав спецпідрозділу підірвати мости через Дніпро.

Баканов же зателефонував Залужному, проте той відмовився робити такий крок.

"Підірвати мости? У жодному разі! Це буде зрада тих, хто залишився на лівому березі Дніпра — і військових, і цивільних", — сказав тоді головком.

Росія протягом травня розганяла фейки, що із Залужним начебто "щось трапилося": то він нібито "в тюрмі", то нібито "на Кіпрі", то нібито "вбитий", то нібито "важкопоранений".

Міноборони спростовувало російську дезінформацію, але пропагандисти країни-агресора не вгамовувалися. 25 травня полковник ЗСУ Штефан опублікував перше відео із головкомом.

Залужний з посмішкою передав ще один привіт. Нове відео з головкомом ЗСУ.

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