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Залужный изучал военную доктрину начальника российского Генштаба Герасимова

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2022, 15:24
Залужный изучал военную доктрину начальника российского Генштаба Герасимова - Фото
Начальник генштаба Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу (Фото: EPA)

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный хранит в своем кабинете собрание сочинений начальника Генштаба ВС России генерала Валерия Герасимова. Об этом говорится в статье о Залужном в The Time.

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Издание пишет, что Залужный прошел путь от командира взвода до руководства войсками страны на Восточном фронте после оккупации Крыма Россией в 2014 году.

Он воспитывал младших офицеров, поощряя более гибкое принятие решений, передавая полномочия командирам на местах. В отличие от российской армии, украинские сержанты – не "козлы отпущения", а скорее настоящие заместители, цель которых – создание военных талантов, говорится в статье.

Вместе с тем Залужный хранит в своем кабинете собрание сочинений Герасимова, который старше его на 17 лет.

"Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромными", — говорит Залужный.

  • 22 сентября канал CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что офицеры армии России жалуются родственникам на решения руководства в Москве, а диктатор Владимир Путин лично командует своими генералами.

Читайте также: Разведка Британии подтвердила отстранение главы Черноморского флота РФ. Герасимов остался

Вадим Ребрина
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Валерий Залужный валерий герасимов
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