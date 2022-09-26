Залужный изучал военную доктрину начальника российского Генштаба Герасимова

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный хранит в своем кабинете собрание сочинений начальника Генштаба ВС России генерала Валерия Герасимова. Об этом говорится в статье о Залужном в The Time.

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Издание пишет, что Залужный прошел путь от командира взвода до руководства войсками страны на Восточном фронте после оккупации Крыма Россией в 2014 году.

Он воспитывал младших офицеров, поощряя более гибкое принятие решений, передавая полномочия командирам на местах. В отличие от российской армии, украинские сержанты – не "козлы отпущения", а скорее настоящие заместители, цель которых – создание военных талантов, говорится в статье.

Вместе с тем Залужный хранит в своем кабинете собрание сочинений Герасимова, который старше его на 17 лет.

"Я вырос на российской военной доктрине и до сих пор считаю, что вся военная наука находится в России. Я учился у Герасимова. Я читал все, что он когда-либо писал… Он умнейший из людей, и мои ожидания от него были огромными", — говорит Залужный.

22 сентября канал CNN со ссылкой на источники в американской разведке сообщил, что офицеры армии России жалуются родственникам на решения руководства в Москве, а диктатор Владимир Путин лично командует своими генералами.

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Вадим Ребрина

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