Герасимов сильный, коварный и непредсказуемый, мы должны его уважать для победы — Залужный
13.05.2023, 13:12
Валерий Залужный (Фото: скриншот с видео)
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские военные должны уважать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Комарову.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, в России есть один военачальник, которого он постоянно читает — это генерал Герасимов.
"Мне интересно его мнение как военного. Его нельзя недооценивать. Он сильный, коварный и непредсказуемый. Один словом — это сильный враг, которого мы военные должны уважать", — сказал Залужный.
Генерал подчеркнул, что уважать Герасимова необходимо для победы над Россией.
- ВСУ сейчас готовят наступление на одном из направлений, но для широких операций нужно больше вооружений, заявил Залужный.
- Задача Сил обороны Украины в процессе изгнания российских оккупантов с украинской земли – максимально уничтожать личный состав врага, сказал генерал.
- Советник Залужного: Война может длиться еще год. Нужно вернутьАзов и Крым, победить РФ в бою.
Читайте также: Залужный рассчитывает создать три корпуса в 60 000 бойцов для наступления — The Economist
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии