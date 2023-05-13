Герасимов сильный, коварный и непредсказуемый, мы должны его уважать для победы — Залужный

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские военные должны уважать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Об этом он сообщил в интервью Дмитрию Комарову.

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По его словам, в России есть один военачальник, которого он постоянно читает — это генерал Герасимов.

"Мне интересно его мнение как военного. Его нельзя недооценивать. Он сильный, коварный и непредсказуемый. Один словом — это сильный враг, которого мы военные должны уважать", — сказал Залужный.

Генерал подчеркнул, что уважать Герасимова необходимо для победы над Россией.

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